بأمر محافظ كفر الشيخ.. وقف جميع تحويلات الطلاب بإدارة بيلا التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات.
وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تلاحظ الكثير من التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا للنزاهة والشفافية وانتظام سير العملية التعليمية طبقا للقانون والصالح العام.
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