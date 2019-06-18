خلال احتفال بمبنى 3.. مطار القاهرة يتسلم أجهزة ماسح ضوئي ألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تسلم مطار القاهرة الدولي 11 جهازًا ماسحًا ضوئيًا أمنيًا للأشخاص بمبنى الركاب رقم 3 من طراز QPS 200، والتي أنتجتها الشركة الألمانية Rohde & Schwarz لتحسين أمن المسافرين والعاملين في مطار القاهرة الدولي لتسريع الفحص الأمني للركاب، في إطار خطة التطوير والتأمين التي ينفذها المطار.

وسلم السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، الأجهزة للطيار أحمد جنينة رئيس الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي المالكة للمطار.

وقال الطيار أحمد جنينة في الاحتفالية التي أقيمت بمبنى الركاب 3 لهذه المناسبة أن المطار ينفذ خطة تأمين شاملة تابعة لوزارة الطيران المدني، وهناك تعاون وثيق مع الجانب الألماني.

من جانبه أكد السفير الألماني في كلمته الدعم الألماني المستمر لمصر في مجالات متعدده بما في ذلك المجال الأمني، مشيرا إلى أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية مثال آخر على التعاون الملموس بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات.