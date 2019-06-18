حدث في 8 ساعات| اتفاقيات مع بيلاروسيا.. التعليم تعلن وظائف شاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

شهد صباح الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي، كانت البداية بمباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره البيلاروسي وتوقيع بعض الاتفاقيات التجارية، وإعلان وزارة التربية والتعليم عن وظائف شاغرة بمدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية وهي:

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان عددًا من اتفاقيات التعاون

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، ونظيره البيلاروسي عددا من اتفاقيات التعاون البلدين.

وقال الرئيس البيلاروسي، إن هناك علاقات اقتصادية قوية مع مصر تنعكس في حجم التابدل التجاري بين البلدين.

"التعليم" تعلن وظائف شاغرة بمدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية

علنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق العمل، بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية نظام الخمس سنوات، بمدينة الضبعة، محافظة مطروح.

وتهدف المدرسة لدعم البرنامج النووي المصري، بكوادر فنية متخصصة للعما في التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

فريق النقل العام في "أمم إفريقيا": 1200 سائق وكمسري.. جنود "كان" المجهولون

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، الجمعة المقبل، 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقد اتخذت هيئة النقل العام بالقاهرة إجراءات تسهل للمواطنين الانتقال من وإلى أماكن إقامة المباريات في كل أنحاء القاهرة الكبرى.

وينشر "الخليج 365" الاستعدادات الخاصة بهيئة النقل العام لاستقبال البطولة على النحو التالي:

"القومية للأنفاق" توضح كيف تصل من وسط البلد لاستاد القاهرة في 15 دقيقة؟

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قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة بمحطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، ستقدم خدمة مميزة للركاب خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية.

وقررت وزارة النقل، تشغيل 3 محطات بمترو مصر الجديدة، هي "هارون- الألف مسكن- نادي الشمس"، أمام الركاب السبت الماضي.

بالأماكن.. الجيزة توفر 124 شاشة لعرض مباريات الأمم الأفريقية

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تخصيص 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق؛ لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 مجانًا دون مقابل مادي.

غسل شوارع وإعادة تدوير.. الحكومة تعلن ملامح منظومة جديدة للنظافة

ستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض إحدى الشركات لتنفيذ جميع أنشطة الجمع السكني للمخلفات البلدية والمنشآت والمحلات التجارية والإدارية والخدمات العامة، وكنس ونظافة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن منظومة النظافة الجديدة.

"الأرصاد": ارتفاع جديد في الحرارة.. والرطوبة تصل لـ95%

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية بواقع درجتين، لافتًا إلى أن الطقس حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار، لطيف ليلًا.

شكاوى من ترجمة امتحان الأحياء "لغات" للثانوية العامة.. و"التعليم" ترد

شتكى عدد من طلاب مدارس اللغات، المقيدون بشعبة العلوم بالثانوية العامة، من وجود أخطاء بالترجمة في النسخة الانجليزية من امتحان الأحياء، الذي أدوه أمس الاثنين.

وأوضح بعض الطلاب، لمصراوي، الثلاثاء، أن الامتحان تضمن عدة اختلافات في الترجمة من النسخة الانجليزية إلى العربية، أثرت على فهم الطلاب لبعض الأسئلة.

منها فواتير الكهرباء والغاز.. خدمات جديدة على ماكينات صرف التموين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تعاقدت مع شركة ضامن التابعة لشركة "سمارت" إحدى الشركات المسؤولة عن ماكينات صرف مقررات التموين وسلع فارق نقاط الخبز لإضافة خدمات جديدة لماكينات الصرف، منها سداد فاتورة الكهرباء والمياه وفاتورة التليفون والغاز، بالإضافة إلى خدمات أخرى.