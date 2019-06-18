الرئيس الايراني حسن روحاني : إيران لن تشنّ حربًا على أيّ دولة

وكالات - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019، إن إيران لن تشن حربا على أي دولة.
وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.
وقال روحاني "إيران لن تشن حربا على أي دولة... من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة".
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