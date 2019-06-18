قال مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، إن انفجارات هائلة وقعت في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابي شرق مديرية حرض بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات تحديدًا شمال غربي محافظة حجة.
وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الثلاثاء - أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة، مؤكدًا أنه استمر سماع دوي الانفجارات
فيما واصلت مقاتلات تحالف لدعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.
وتمكنت قوات الجيش اليمني أيضًا من السيطرة على مناطق عدة في المحافظتين، فيما واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصا في جبهة الجبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: انفجارات بمخزن أسلحة تابع للحوثيين شمال غربي حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.