السعودية تدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة في المنطقة

قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي حث المجتمع الدولي، اليومالثلاثاء، على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان
سلامة الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة.
جاء ذلك بعد أيام من الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
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