السعودية تدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة في المنطقة

قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي حث المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الثلاثاء، على اتخاذ إجراءات حازمة لضمانسلامة الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة. جاء ذلك بعد أيام من الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

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