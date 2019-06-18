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السعودية تدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة في المنطقة

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 قالت وكالة الأنباء إن مجلس الوزراء السعودي حث المجتمع الدولي، اليوم

الثلاثاء، على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان
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سلامة الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة.

 جاء ذلك بعد أيام من الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

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