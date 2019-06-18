التقديم من هنا.. السعودية تعلن عن وظائف بديوان المظالم وهذه الشروط

تستمر الإدارة العامة للموارد البشرية، بديوان المظالم بالسعودية، في استقبال طلبات التوظيف، في مقرات عدة بديوان المحاكم، بمدن: "الرياض، الدمام، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، سكاكا، نجران، حائل، الأحساء، أبها"، حتي يوم الخميس المقبل.

أكدت الإدارة العامة، أن التعيين سوف يتم بطريقة المسابقة الوظيفية، لشغل الوظائف المعلنة على المرتبتين الرابعة والسادسة، بالشروط التي حددتها وأعلنتها لكل من يجد في نفسه الرغبة لشغل الوظيفة.

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شروط التقديم لوظائف ديوان المظالم

- يجب عليك عمل اختبار المركز الوطني للقياس (اختبار القدرة المعرفية) للمتقدمين على وظائف المرتبة

السادسة، (اختبار القدرات العامة للمتقدمين على وظائف المرتبة الرابعة)، واجتياز الدرجة المطلوبة بنجاح، وهو من المتطلبات اللازمة للترشح المبدئي لعمل المقابلة.

- سيطلب منك نظام التوظيف بياناتك الشخصية وعنوانك ووسيلة الاتصال بك، وإرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية ومؤهلك العلمي وبعض المتطلبات الأخرى، بحسب الوظيفة المتقدم عليها، لذا عليك تجهيزها قبل البدء بعملية التقديم.

- يفضل الدخول على نظام التوظيف من الأجهزة المكتبية، أو المحمول.

- يفضل استخدام متصفح (Internet Explorer) لسهولة الاستخدام ولتوافقه مع نظام

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التوظيف.

- يجب تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الشخصي للمتسابق، ويفضل ألا يكون البريد الإلكتروني المستخدم للتقديم من مزود الخدمة (Hotmail).

- يتم إرفاق كل مستند مطلوب في المكان المخصص له، والتأكد من وضوحه، وسيتم استبعاد الطلبات المخالفة، ويجب أن تكون صيغ الملفات المرفوعة على نظام التوظيف بصيغة (Pdf)، وألا يتجاوز حجم المرفق الواحد (100 كيلو بايت).

- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات الشخصية والمؤهل العملي سوف تظهر لك الوظائف الشاغرة المناسبة لمؤهلك فقط إن وجدت.

-ليس هناك أولوية في القبول بناءً على تاريخ التقديم ، وبالتالي لا يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم، طالما أنها خلال الفترة المحددة.

- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية، حيث يخضع طلب القبول لمعايير المسابقة وشروطها.

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