الصين: 13 قتيلًا و200 مصاب حصيلة ضحايا زلزال مقاطعة سيتشوان

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، مساء أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي لبكين، إلى 13 قتيلًا، بينهم 6 سيدات، و200 مصاب.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر تسبب
وكانت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أطلقت الاستجابة لحالات الطوارئ، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة
وأرسلت الوزارة أيضا 63 سيارة إطفاء لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة، فيما تم كذلك إرسال مواد إغاثية تتضمن 5000 خيمة و10 آلاف سرير و20 ألف لحاف إلى المناطق المنكوب بالزلزال.
وكان مركز شبكات رصد الزلازل الصيني أعلن رصد أكثر من 15 هزة ارتدادية بقوة تتجاوز الثلاث درجات منذ وقوع الزلزال مساء أمس الاثنين.
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