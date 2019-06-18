المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بداعش

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت، اليوم الثلاثاء، خلية من خمسة أفراد يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، وفي سعيهم للتخطيط لعمليات "إرهابية نوعية" بالمملكة.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إن عناصره تمكنت من إيقاف المشتبه بهم في مدينة تطوان (شمال)، وتتراوح أعمارهم بين 23 و33 عاماً.

وأضاف أن المتابعة الأمنية كشفت سعي هؤلاء "للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية بالمملكة".

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وأوضح أنهم "بايعوا الأمير المزعوم" لتنظيم داعش وربطوا "علاقات بمقاتلين في الساحة السورية-العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم".

وأشار البيان إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وبذلة عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تعلن من حين لآخر عن تفكيك خلايا يشتبه في موالاتها لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف.