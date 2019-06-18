عشرات القتلى في اشتباكات شمال سوريا

قتل أكثر من أربعين عنصراً من قوات النظام والفصائل المقاتلة، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات عنيفة مستمرة بين الطرفين قرب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحدّث مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي"، ما تسبب بمقتل 31 عنصراً من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام.

وكانت الولايات المتحدة، انتقدت تصعيد المعارك والقصف خلال الآونة الأخيرة في شمال غرب سوريا.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لا تزال منزعجة من الضربات الجوية، مضيفة أن الهجمات الأحدث أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ويشهد شمال غرب سوريا خاصة محافظة إدلب تصعيداً، منذ شهر إبريل الماضي. وتدور معارك واشتباكات بين قوات الجيش السوري وفصائل معارضة.