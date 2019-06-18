مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استهداف مطار أبها

دان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" قصف الحوثيين مطار أبها الدولي في جنوب السعودية في 12 يونيو الجاري وكذلك أيضاً استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.

وقال المجلس في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الذي قام به الحوثيون على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية في 12 يونيو ,2019 والذي أسفر عن إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف البيان أنّ "هذا الهجوم والتهديد بشنّ مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما أدان مجلس الأمن استيلاء ميليشيات الحوثي على المساعدات الإنسانية، وهي تهمة وجهها إليهم المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن.

وقال البيان إن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا اختلاس الحوثيين للمساعدات الإنسانية والإعانات، كما عبر عن ذلك المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وأكّدوا مجدّداً دعوتهم إلى التدفّق السريع والآمن والخالي من العوائق للمؤن التجارية والمساعدات والطواقم الإنسانية" إلى اليمن وسائر مناطقه.

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وكان مدير برنامج الأغذية العالمي هدّد خلال الجلسة بتعليق إرسال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحلول نهاية الأسبوع إذا لم يتوقّفوا عن "التلاعب" بهذه المساعدات.

وقال بيزلي إن "مساعداتنا الغذائية يتم التلاعب بها ونمنع من ضبط الأمر"، مضيفاً "كلّ ما نطلبه هو السماح لنا بالقيام بما نفعله في ارجاء العالم، الأطفال يموتون الآن بسبب ذلك".

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