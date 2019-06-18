كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 مدنيين في انفجار قنبلة يدوية جنوب كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في الشرطة المحلية بكشمير، اليوم الثلاثاء، أن ستة مدنيين جرحوا في انفجار قنبلة يدوية في منطقة بولواما جنوب كشمير.

ووفقًا للشرطة، ألقى المسلحون المشتبه بهم قنبلة يدوية على مركز للشرطة بولاما وانفجرت على جانب الطريق.

وحدد تطبيق القانون، أن القنبلة انفجرت بالقرب من المارة الذين كانوا يعبرون الطريق بالقرب من مركز الشرطة، وتم نقل جميع المصابين على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

Advertisements

وقالت الشرطة: "اثنان من هؤلاء أُصيبوا بجروح خطيرة وأحالهم الطبيب إلى مستشفى سريناجار للعلاج المتخصص".

وفي الوقت نفسه، بدأ رجال الأمن الهنود عملية بحث واسعة النطاق في المنطقة للقبض على الجناة.