كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 مدنيين في انفجار قنبلة يدوية جنوب كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مسؤول في الشرطة المحلية بكشمير، اليوم الثلاثاء، أن ستة مدنيين جرحوا في انفجار قنبلة يدوية في منطقة بولواما جنوب كشمير.
ووفقًا للشرطة، ألقى المسلحون المشتبه بهم قنبلة يدوية على مركز للشرطة بولاما وانفجرت على جانب الطريق.
وحدد تطبيق القانون، أن القنبلة انفجرت بالقرب من المارة الذين كانوا يعبرون الطريق بالقرب من مركز الشرطة، وتم نقل جميع المصابين على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وقالت الشرطة: "اثنان من هؤلاء أُصيبوا بجروح خطيرة وأحالهم الطبيب إلى مستشفى سريناجار للعلاج المتخصص".
وفي الوقت نفسه، بدأ رجال الأمن الهنود عملية بحث واسعة النطاق في المنطقة للقبض على الجناة.
وحسب الشرطة، في الأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الأمن في هجمات إرهابية، بما في ذلك 5 من أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية وأربعة جنود من الجيش الهندي. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب 23 من جنود الجيش، بينهم ضابطان، خلال نفس الفترة.