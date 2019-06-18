كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع وزير التعليم الصربي لتسرب امتحان الرياضيات للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض وزير التعليم الصربي للنقد بعد تسرب اختبارات الرياضيات لامتحانات التخرج للصف الثامن.

وتجمع عدة مئات من خريجي المدارس الابتدائية خارج مبنى وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء الاختبارات.

يأخذ أطفال المدارس الصربية اختبارات في الرياضيات واللغة الصربية واختبارًا مشتركًا في مواد أخرى في نهاية المدرسة الابتدائية.

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يتم تضمين نتائج الامتحانات في الترتيب العام للدخول إلى المدرسة الثانوية، بما في ذلك المدارس الانتقائية.

ولكن تم تأجيل امتحان الرياضيات، اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، بعد الكشف عن أن اختبارات هذا العام ظهرت بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وزير التعليم الصربي، ملادين سارسيفيتش، إن الشرطة تحقق وستعاقب المسؤولين. وقد أثار الحادث دعوات لاستقالته.

وقد تسرب اختبار مماثل في العام 2013 أدى إلى إلغاء الاختبارات.