كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تحث قادة الاتحاد الأوروبي للأعمال غير القانونية لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت اليونان، قادة الاتحاد الأوروبي على إدانة تركيا بسبب تصرفاتها في نزاع التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن على قادة الاتحاد الأوروبي "إدانة لا لبس فيها للأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا". عندما حضروا اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل يومي 20 و 21 يونيو.

نقل رئيس الوزراء، الرسالة في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

وأرسلت تركيا سفينة حفر قبالة سواحل قبرص المقسمة، مؤكدة أنها تدافع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة. لكن الجزيرة المعترف بها دوليا والتي يقودها القبارصة اليونانيون، قالت، إن هذا العمل غير قانوني.