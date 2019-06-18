كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الأركان الجزائري: هناك من يريد هدم أسس الدولة الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول أحمد قايد صالح، أن هناك من يريد هدم أسس الدولة الوطنية.

وأضاف أن سلطة الشعب فوق الدستور وفوق الجميع، موضحًا أن هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري.

