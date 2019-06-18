كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيصل إلى 10.9 مليار فى نهاية القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد يرتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة مليارات شخص قبل نهاية القرن الحالى، وفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

وأصدرت شعبة السكان بالأمم المتحدة توقعاتها كل سنتين لمعدلات الخصوبة والتغيرات السكانية في جميع أنحاء العالم، وتقدر أن إجمالي عدد السكان سيرتفع إلى 10.9 مليار شخص بحلول عام 2100، يبلغ عدد سكان العالم حاليا حوالي 7.7 مليار نسمة.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم، أنّ الرقم الجديد أقل مما كان متوقعًا منذ عامين فقط؛ وفي عام 2017، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100.

ويجمع أحدث تنبؤات بين 1،690 تعداد سكاني تم إجراؤه بين عامي 1950 و 2018، وفقًا للتقرير، ويشمل أيضًا معلومات عن المواليد والوفيات من 163 دولة.

Advertisements

وبينما من المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية- وهو اتجاه جاري بالفعل- سيظل عدد السكان يرتفع بشكل كبير خلال العقود القليلة القادمة.

وبحلول عام 2030، سيكون هناك ما يقدر بنحو 8.5 مليار شخص في العالم، وهذا الرقم سيرتفع إلى 9.7 مليار بحلول عام 2050، و 10.9 مليار بحلول عام 2100، كما يتوقع التقرير.

وسيأتي جزء كبير من هذا النمو من بعض البلدان، ووفقًا للأمم المتحدة، ستحدث أكبر زيادة سكانية خلال العقود الثلاثة التالية في: الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما توقع أنه في أقل من عقد من الزمان، من المتوقع أن تتجاوز الهند، الصين لتصبح أكثر دول العالم سكانًا.