كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب هونج كونج المؤيدون للديمقراطية يرفضون الاعتذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت المشرعة كلوديا مو أن اعتذار الرئيسة التنفيذية كاري لام "غير مقبول على الإطلاق لانها رفضت تلبية مطالب مجتمع هونج كونج بأكمله" مضيفة أن الاعتذار جاء "متأخرًا جدًا". كما طالب جوشوا وونغ، زعيم الطلاب في مظاهرات "حركة المظلة" لعام 2014، بتنحى لام، وأخبر الصحفيين "هذا الاعتذار ليس صادقا فحسب، أنه مزيف. نحتاج أن نشير إلى أن كاري لام أحدثت ازمة في الحكم."

لا يشعر المشرعون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج بالرضا عن اعتذار كاري لام عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع قانون تسليم المجرمين الذي لا يحظى بشعبية.

وتوقع "حدوث المزيد والمزيد من التجمعات والإجراءات أو الاحتجاجات قريبًا" في هونج كونج، على الرغم من أن الحركة الحالية بلا قيادة و"أكثر عضوية واكثر لامركزية" من احتجاجات 2014.

