كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب هونج كونج المؤيدون للديمقراطية يرفضون الاعتذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لا يشعر المشرعون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج بالرضا عن اعتذار كاري لام عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع قانون تسليم المجرمين الذي لا يحظى بشعبية.
وأوضحت المشرعة كلوديا مو أن اعتذار الرئيسة التنفيذية كاري لام "غير مقبول على الإطلاق لانها رفضت تلبية مطالب مجتمع هونج كونج بأكمله" مضيفة أن الاعتذار جاء "متأخرًا جدًا".
كما طالب جوشوا وونغ، زعيم الطلاب في مظاهرات "حركة المظلة" لعام 2014، بتنحى لام، وأخبر الصحفيين "هذا الاعتذار ليس صادقا فحسب، أنه مزيف. نحتاج أن نشير إلى أن كاري لام أحدثت ازمة في الحكم."
وتوقع "حدوث المزيد والمزيد من التجمعات والإجراءات أو الاحتجاجات قريبًا" في هونج كونج، على الرغم من أن الحركة الحالية بلا قيادة و"أكثر عضوية واكثر لامركزية" من احتجاجات 2014.