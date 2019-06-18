كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإسبانية تصادر حشيش بقيمة 22 مليون دولار من سفينة تجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإسبانية، أنها صادت حشيش بقيمة تبلغ نحو 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من سفينة تجارية يُزعم أنها كانت تقوم بتهريب المخدرات من شمال إفريقيا إلى شرق البحر المتوسط.

وذكر بيان للحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات رصدت العديد من القوارب شبه الصلبة، والتي غالبًا ما تستخدم من قبل مهربي المخدرات من شمال إفريقيا، حول سفينة ELG التي ترفع علم مولدوفا. وصعد الوكلاء ووجدوا أكثر من 10 طن مترية من الحشيش.

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وقال البيان، إن طاقم السفينة الأوكرانية الستة اعتقل في عملية يوم الاثنين على بعد نحو 100 ميل (160 كيلومتر) جنوب شرق إسبانيا.

وبدأت السلطات تتبع السفينة منذ ستة أشهر.

من جانبهم قال المسؤولون، إن كميات كبيرة من الحشيش تنتقل من منطقة قريبة من مضيق جبل طارق إلى دول في شرق البحر المتوسط.