كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أكبر معمرة أوروبية فى إيطاليا عن عمر 116 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ماتت أكبر سيدة في أوروبا في منزلها عن عمر يناهز 116 عامًا، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

واحتفلت ماريا جيوسيبا روبوتشي، التي عاشت في فوجيا بإيطاليا، بعيد ميلادها الـ 116 في 20 مارس.

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وفي المقابلات السابقة، عزت الجدة طول عمرها إلى إيمانها بالله، واتباع نظام غذائي صحي وتجنب شرب الكحول.

وكانت تعرف بإسم "نونا بيبا" بين أصدقائها وعائلتها، وكانت أيضًا ثاني أقدم شخص في العالم.

وأصبحت المعمرة أقدم شخص في أوروبا في ديسمبر 2017 عندما توفيت الاسبانية آنا فيلا أثناء نومها في برشلونة.