كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات جراء زلزال الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الصينية، اليوم، أنّ زلزالا بلغت قوته 6.0 درجات ضرب جنوب غرب الصين أمس، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 135 آخرين.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إن مئات من رجال الإنقاذ وصلوا في وقت مبكر اليوم وأنقذوا على الأقل ثمانية أشخاص محاصرين، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية في مقاطعة سيتشوان.

وتأثر ما يقرب من 100000 شخص من ثماني مقاطعات، وانهار 73 منزلا في الكارثة التي وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية، وفقا للحكومة المحلية.