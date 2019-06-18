كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير للسائحين من السفر لليونان بسبب البعوض القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمت مطالبة السائحين الذين يسافرون إلى اليونان هذا الصيف أن يكونوا حذرين من البعوض الذي قد يحمل فيروس غرب النيل القاتل.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، اليوم، إن الفيروس أصبح "مشكلة صحية عامة" هناك بعد إصابة أكثر من 300 شخص بالعام الماضي، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل".

والأعراض الشائعة للمرض، هى الشعور بالغثيان والطفح الجلدي هي علامات عادية للعدوى، التي لا يوجد فيها لقاح ولكنها عادة ما تزول من تلقاء نفسها، لكن يمكن أن يكون مميتًا ويسبب التهاب السحايا أو النوبات أو الضعف لدى بعض الأشخاص، فقد مات 50 يونانيًا بسبب المرض العام الماضي.