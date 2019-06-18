ألمانيا تدين اغتيال سياسي بارز.. وتصفه بـ"هجوم علينا جميعًا"

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وقد تم العثور على والتر لوبكي، وهو عضو منذ فترة طويلة في حزب الوسط الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، مصابا بطلق في رأسه يوم 2 يونيو في منزله بالقرب من مدينة كاسل بوسط ألمانيا، حيث ترأس مكتبًا حكوميًا إقليميًا.
كما أوضح النائب الديمقراطي المسيحي مايكل براند لإذاعة دويتشلاندفنك، أن هناك "خطا مباشرا" بين المناصب المناهضة للمهاجرين والمناصب المناهضة للحكومة للبعض في "البديل من اجل ألمانيا" وإطلاق النار على لوبيك.
كما أدانت قيادة الحزب عملية القتل ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في القضية، ورفض الحزب تأكيد التقارير التي تفيد بأنه تلقى في السابق تبرعًا من المشتبه به، قائلًا إنه ملزم بقوانين حماية البيانات والخصوصية.