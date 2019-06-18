ألمانيا تدين اغتيال سياسي بارز.. وتصفه بـ"هجوم علينا جميعًا"

وأشار هورست سيهوفر، وزير الداخلية الألماني، إلي أنه بالرغم من عدم التأكد من الدافع المزعوم وراء الجاني بشكل قاطع، قد تولى المدعون الفيدراليون مسؤولية القضية بسبب "وجود أدلة كافية على وجود خلفية يمينية متطرفة للجريمة"، مضيفا أن "الهجوم اليميني المتطرف على ممثل بارز للدولة أشارة إنذار موجهة إلينا جميعًا".

وقد تم العثور على والتر لوبكي، وهو عضو منذ فترة طويلة في حزب الوسط الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، مصابا بطلق في رأسه يوم 2 يونيو في منزله بالقرب من مدينة كاسل بوسط ألمانيا، حيث ترأس مكتبًا حكوميًا إقليميًا.

كما أوضح النائب الديمقراطي المسيحي مايكل براند لإذاعة دويتشلاندفنك، أن هناك "خطا مباشرا" بين المناصب المناهضة للمهاجرين والمناصب المناهضة للحكومة للبعض في "البديل من اجل ألمانيا" وإطلاق النار على لوبيك.