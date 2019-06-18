اجتماع مجلس بنك المغرب.. الإبقاء على سعر الفائدة في 2,5 بالمائة

عقب اجتماع مجلس بنك المغرب صباح اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2019، قرر البنك المركزي الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 25,2 بالمائة دون تغيير.

وقال بنك المغرب، إنه اتخذ القرار بعد تقييماته، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية على المدى المتوسط.

وتدارس مجلس البنك خلال الاجتماع واعتمد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2018.

كما تدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة .