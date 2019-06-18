شهدت مدينة الدارالبيضاء، أمس الاثنين، انطلاق الأسبوع الأمريكي – المغربي للأكل، الذي سيستمر إلى غاية 21 يونيو الجاري.
وقالت “جينفر راساميمانانا”، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في الدارالبيضاء، في كلمتها الافتتاحية، إنها سعيدة جدا لأن اللحوم الأمريكية ستصل إلى المغرب قريبا، وذلك بعد حظرها لأكثر من 14 سنة، قبل رفعه، نهاية السنة الماضية.
وعبرت “راساميمانانا” عن إعجابها بالطبخ المغربي، مستعملة كلمات بالدارجة للتعبير عن رأيها، فقالت: “الماكلة بنينة”، معتبرة أن الطبخ من بين الأمور، التي تميز المغرب، والأمر نفسه في أمريكا، أيضا.
وتعاملت القنصلية الأمريكية في المغرب مع الطباخ الفلسطيني ناصر جابر، المشهور في أمريكا لتحضير أكلات مميزة، بالاعتماد على بهارات مصنوعة خصيصا للحدث.
وكشف الطباخ ناصر أنه تعرف على الطبخ المغربي خلال إقامته في كاليفورنيا عن طريق مغربي، منحدر من طنجة، كان يقدم له وجبات مجانية، فوقع في حب البهارات المغربية.
وتعد هذه أول زيارة لناصر جابر إلى المغرب، حيث، في إطار الأسبوع الأمريكي المغربي للطبخ، سيزور مدينة الجديدة، ثم مراكش.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصل العام لأمريكا في المغرب تتحدث الدارجة في “أسبوع الأكل”: “الماكلة بنينة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.