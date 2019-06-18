القادوري يفاوض ناديه اليوناني للرحيل.. وهذه وجهته المرتقبة

أصبح عمر القادوري، اللاعب الدولي المغربي، المحترف حاليا بفريق ” باوك سالونيك” اليوناني، مرشحا بقوة من أجل العودة للدوري البلجيكي، ومرافقة نادي ستاندار دو لييح، واحد من أكبر أندية الكرة البلجيكية.

وحسب صحفية “sudinfo” البلجيكية، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة النادي البلجيكي، قدمت عرضا رسميا للاعب، من أجل إقناعه بحمل قميص الفريق الموسم المقبل، وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب، في انتظار التوصل لحل مع فريقه اليوناني.

وأكدت نفس الصحيفة، أن القادوري، سيفتح باب المفاوضات مع ناديه، من اجل السماح له بالرحيل، خاصة وأن عقده مع النادي مازال ساري المفعول، لموسمين إضافيين.

صاحب الـ28 ربيعا، والمحترف السابق بنادي نابولي الإيطالي، تلقى عرضا بقيمة مليون يورو من ستاندار دو لييج، غير أن ناديه قد يحول دون عودته لبلجيكا.

جدير ذكره، أن القادوري تكون في مدرسة نادي أنردليخت، المنافس الأول لستندار دولييج، وسبق له أن خاض جموعة من التجارب، خاصة في الدوري الإيطالي.