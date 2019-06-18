"فيسبوك" تعتزم إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "ليبرا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، اليوم الثلاثاء، في منشور على صفحته في الموقع، عن نيّة إطلاق عملة رقمية جديدة بالتعاون مع 27 شركة أخرى، باسم "ليبرا".

ومن المتوقع أن تُطلق العملة مع بداية العام المُقبل، على أن تكون من نوع العملات الرقمية المعززة من عملات وأوراق مالية مدعومة حكوميا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وقالت الوكالة إن هدف من وراء إطلاق "ليبرا"، هو تجنب التقلبات الهائلة في قيمة العملة، حتى يتمكن المستخدم من الاعتماد على العملة الرقمية الجديدة، للمعاملات اليومية بطريقة "أكثر نجاعة" من العملات الرقمية الموجودة مثل "بيتكوين".

وتقود "فيسبوك" الشركات الأخرى في هذا المجهود كجزء من خطة عملت عليها لأعوام من أجل تسهيل عملية تبادل الأموال من خلال خدمات المراسلة على المنصة.

وأشارت الوكالة إلى أن خاصية الرسائل الخاصة هي إحدى أكثر منتجات الشركة نموا، ويتوضح ذلك أيضا في مساعي زوكربيرغ لدمج جميع منتجات المراسلة الخاصة بالشركة للسماح للمستخدمين بالتواصل بين تطبيقاتها المختلفة.

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ويأتي إعلان "فيسبوك" في وقت تراجع فيه نمو الموقع الرئيسي في أسواق كبرى بسبب فضائح الخصوصية التي عصفت بالشركة خلال العامين الماضيين، كما تخضع الشركة أيضا لتحقيق فيدرالي حول ممارسات الخصوصية الخاصة، في الولايات المتحدة.

وسوف تحتاج العملة الجديدة إذا ما أراد القائمون عليها إيصالها إلى قوة قريبة من الدولار الأميركي، إلى أن تكون مصدر ثقة حول العالم، لذا، تقوم "فيسبوك" وشركاؤها الآن، بدراسة "أخطاء" العملات الرقمية السابقة لألا تقع فيها.

وقال مدير قطاع "فيسبوك ماسنجر" في الشركة، ديفيدي ماركوس، إنهم يعتزمون إنشاء محفظة رقمية جديدة ستكون موجودة داخل تطبيقات التراسل.

وستُشغل "ليبرا" بواسطة ما يُسمى "سلسلة الكتل" (بلوك تشيين)، وهي قاعدة بيانات يمكن أن تستخدم ملايين الحواسيب للتحقق من المعاملات، والقضاء على المخاطر التي تأتي مع المعلومات التي يحتفظ بها مركزيا من قبل كيان واحد. وأنشأ "فيسبوك" شركة فرعية جديدة، تسمى "كاليبرا"، لإنشاء محفظة جديدة والتركيز على جهود "سلسلة الكتل" للشركة.