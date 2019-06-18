إندونيسيا: مصرع 17 شخصا في غرق قارب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 17 شخصا مصارعهم، واعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين، أمس الإثنين، في غرق قارب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جاوة الشرقية، فرانيس يارونغ مانيغرا، إن القارب "أريم جايا" كان في رحلة من سومينيب في جزيرة مادورا إلى جزيرة سامبانغ المجاورة عندما غرق أمس، الإثنين، بعدما ضربته موجة بلغ ارتفاعها مترا.

القارب الخشبي كان يقل ستين شخصا رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز ثلاثين راكبا.

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وقال مانغيرا إن فرق البحث والصيادين المحليين أنقذوا تسعة وثلاثين شخصا.

وأضاف أن عمال الإنقاذ انتشلوا سبع عشرة جثة، بينهم خمسة أطفال، من المياه الهائجة، ويبحثون عن أربعة مفقودين.

تقع حوادث غرق القوارب في إندونيسيا، أرخبيل جزر يضم ما يزيد على سبع عشرة ألف جزيرة، جراء زيادة أعداد الركاب وضعف معايير السلامة.