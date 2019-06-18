إيران تعلن تفكيك شبكة جواسيس لـ"CIA"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت إيران إنها فككت شبكة جديدة من جواسيس يعملون لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن رئيس وحدة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات قوله إنه "على أساس استخباراتنا الخاصة، ومؤشرات جمعت من داخل أجهزة أميركية، عثرنا في الآونة الأخيرة على عملاء جدد جندهم الأميركيون وفككنا هذه الشبكة الجديدة".

وقالت الوكالة إن بعض أفراد الشبكة اعتقلوا وسلموا إلى السلطة القضائية، فيما لا يزال يتطلب الأمر إجراء "تحقيقات إضافية" بحق آخرين بدون إعطاء أرقام أو تحديد اسم مصدرها.

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وفي ما وصفته بأنه "ضربة كبرى" لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قالت طهران إنها نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب" بدون تسمية أي دولة.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، برنامجا خاصا لتفاصيل عملية جرت عام 2013 وفككت خلالها السلطات الإيرانية شبكة أخرى لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وأشار التلفزيون إلى مقال لموقع "ياهو نيوز" نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ونقل عن محلل أميركي قوله إن "تلك العملية كانت بين أفدح فشل للاستخبارات (الأميركية) منذ 11 أيلول/ سبتمبر".