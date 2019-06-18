ضبط اربع سيارات دون الموديل في كمرك أم قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "السيارات ضبطت مخفية داخل حاويات حجم ٤٠ قدم خلف كراتين ملابس في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الكمارك". وأضافت أنه "تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".





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