الصحة والبيئة تعلن معاقبة موظف اعتدى على كادر السومرية

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة اتخذت اجراء ومعاقبة ونقل وتوجيه انذار بحق الموظف الذي اعتدى على كادر السومرية".

يشار الى ان احد موظفي وزارة الصحة والبيئة تهجم بالالفاظ، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2019) على مراسل ومصور فضائية السومرية خلال تأدية الواجب بشأن نسبة التلوث بنهر دجلة، رغم وجود موافقات رسمية من الوزارة بشأن ذلك، وطالب هذا الموظف، بأسلوب "فض" بمسح المادة المصورة رغم انها لم يكون فيها اي ضرر يمس بسمعة الوزارة، كما طالب ايضا بتسليم ادوات التصوير اليه من دون معرفة الاسباب.