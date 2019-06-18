وقفة في سوريا تضامناً مع أهالي الجولان المحتل

وعبر المشاركون في الوقفة، عن "رفض جميع الممارسات التعسفية والقمعية بحق أبناء الجولان المحتل من قبل السلطات الصهيونية، المتمثلة بإقامة مستوطنات جديدة آخرها مستوطنة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركيب مراوح هوائية كبيرة على أراضيهم الزراعية، بما يهدد حياتهم ويعرض ممتلكاتهم لخطر دائم.
وأكد المشاركون على أن "الجولان السوري المحتل عربي الهوية والإنسان واللسان والتاريخ، وهو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وسيعود إلى السيادة الوطنية رغم أنف الاحتلال، وكل قرارات سلطات الاحتلال باطلة مصيرها الفشل".
وأشادوا بـ "الموقف الوطني لأهالي الجولان المحتل في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، الذين أعلنوا إضرابا عاما رفضا للممارسات سلطات الاحتلال وخططها الاستيطانية".
وأكد المشاركون على أن "الجولان السوري المحتل عربي الهوية والإنسان واللسان والتاريخ، وهو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وسيعود إلى السيادة الوطنية رغم أنف الاحتلال، وكل قرارات سلطات الاحتلال باطلة مصيرها الفشل".
وأشادوا بـ "الموقف الوطني لأهالي الجولان المحتل في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، الذين أعلنوا إضرابا عاما رفضا للممارسات سلطات الاحتلال وخططها الاستيطانية".
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