وقال رئيس المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك لجان في وزارة النفط قامت بتغريم محطات الوقود الاهلية في الأنبار بمبالغ خيالية تفوق ارباح تلك المحطات"، مبيناً ان "تلك الغرامات جاءت نتيجة الاخطاء في برنامج الرقابة الالكترونية الذي يختص بمادة الكاز".
وأضاف شرقي، أن "هناك لجان جاءت من شركة توزيع المنتوجات النفطية الى المحطات الاهلية والى شركة التوزيع فرع الأنبار لغرض التدقيق ووجدت خطأ كبيراً في هذا البرنامج".
وأضاف شرقي، أن "هناك لجان جاءت من شركة توزيع المنتوجات النفطية الى المحطات الاهلية والى شركة التوزيع فرع الأنبار لغرض التدقيق ووجدت خطأ كبيراً في هذا البرنامج".
وطالب رئيس مجلس الانبار، وزير النفط بـ" التدخل شخصياً لرفع الحيف الذي وقع على محطات الوقود الأهلية في محافظة الأنبار واعفائهم من الغرامات".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأنبار يطالب النفط بإعفاء المحطات الأهلية في المحافظة من الغرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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