"أفريكوم": مقتل إرهابيين اثنين من حركة الشباب بالصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المعروفة اختصارا باسم "أفريكوم"، الثلاثاء، مقتل عنصرين من حركة "الشباب الإرهابية" في غارة جوية جنوبي البلاد.

وقالت "أفريكوم"، في بيان، إن الغارة الجوية استهدفت مواقع كانت تتحصن فيها قيادات ميدانية وإرهابيين من حركة الشباب في مدينة "جلب" بإقليم جوبا الوسطى جنوب الصومال؛ ما أدى إلى مقتل عنصرين من الإرهابيين.

وأوضحت أنه بعد تقييم الغارة تأكد أنها لم تسفر عن مقتل أو إصابة أحد من المدنيين في المنطقة.

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وأشارت إلى أنها ستواصل عملياتها العسكرية في الصومال من أجل تخليص البلاد من الجماعات الإرهابية.

وتقوم قوات أفريكوم بتدريب قوات صومالية تشارك مع القوات الأمريكية في العمليات العسكرية الخاصة في بعض المناطق في الصومال، كما تقوم بتنفيذ غارات جوية لاستهداف قيادات حركة الشباب الإرهابية.

يذكر أن إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال هو الإقليم الوحيد الذي يخضع بالكامل لسيطرة حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

لكن الحركة الإرهابية ما زالت قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.