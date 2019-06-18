ترامب يطلق الثلاثاء حملة إعادة انتخابه من أورلاندو

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإطلاق حملة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية رسميا الثلاثاء، يحاول حلفاؤه تخفيف عناوين الإعلام الذي يسلط الضوء على نتائج استطلاعات الرأي السلبية والتوترات الداخلية.



ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، وصفت الصحف حملة ترامب بأنها متأخرة عن حملات كبار منافسيه في معسكر الديمقراطيين، وتعاني من التسريبات الهدامة وعدم القدرة على منع التوترات الداخلية من الانحدار إلى الرأي العام.

لكن دراما سباق 2020 الرئاسي اشتدت حدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت حملة ترامب فجأة 3 استطلاعات للرأي، بينها استطلاع أجرته مؤسسة قياس رأي كانت تملكها كيليان كونواي، مستشارة الرئيس ومديرة الحملة السابقة.

وخلال اللقاءات العامة والخاصة، أعرب مستشارو الحملة عن غضبهم من تسرب بيانات الاقتراع الداخلي التي أظهرت أن نائب الرئيس السابق جو بايدن يتفوق على ترامب في الولايات الرئيسية ما أثار قلق الرئيس.

وكتب ترامب، الإثنين على "تويتر" في إشارة إلى حلبة السباق الديمقراطي المزدحمة: "استطلاعات الرأي المزيفة فقط تظهرنا متأخرين. نحن في وضع جيد في الواقع، ولكن من السابق لأوانه التركيز على ذلك. لدينا الكثير من العمل للقيام به! اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا!".

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لكن أول تعثر رئيسي للحملة –الذي بلغ ذروته في تغيير الموظفين عشية تجمع إعادة انتخاب ترامب في أورلاندو- ساعد في تقويض جهودها الجيدة لتصوير حملة الرئيس لعام 2020 باعتبارها تدار بكفاءة ومستعدة لتوصيله إلى فترة ثانية.

وربما يسعى الرئيس إلى تغيير القضية، مساء اليوم، خلال التجمع، حيث سيتحدث أمام حشد وصفه بأنه قياسي، وستنضم إليه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبه مايك بينس والعديد من أفراد أسرته وموظفي حملة 2016.

في هذا الصدد، قال مستشارون إن ترامب سيعتلي المنصة في فلوريدا ليبرهن على أن أول عامين ونصف من إدارته كانا حول "الوعود التي قطعت" و"الوعود التي تم الوفاء بها"، وسوف يشير إلى الاقتصاد الأمريكي القوي وعدد كبير من الإجراءات التي اتخذها بشأن قضايا تشمل الضرائب والإنفاق العسكري والتعيينات القضائية.

وأظهر استطلاع لنوايا التصويت شمل 17 ولاية أجرته الحملة في مارس/آذار الماضي، على سبيل المثال، أن ترامب يتخلف عن بايدن برقمين في ويسكونسن وبنسلفانيا وفلوريدا وميشيجان، وفق ما ذكرته شبكة "إي بي سي"، فيما ظلت شعبيته عند مستوى 40% خلال فترة ولايته.

وعشية الإعلان الرسمي عن حملة إعادة انتخابه، هدد ترامب بطرد ملايين المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بصورة غير قانونية

وفي تغريديتن مساء الإثنين، قال ترامب إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ستبدأ الأسبوع المقبل "عملية طرد ملايين الأجانب غير الشرعيين الذين وجدوا طريقهم إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة"، مضيفا: "سيجري طردهم سريعا كما جاؤوا"

وقال مسؤول في الإدارة إن الجهود ستركز على أكثر من مليون شخص صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية من قِبل قضاة اتحاديين ولكنهم ما زالوا مطلقي السراح في البلاد.