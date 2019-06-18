الان تتابع ميركل: ستكون هناك عواقب وخيمة حال عدم التزام إيران بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي وأضافت في تعليقها على قضية إيران، اليوم الثلاثاء: “علينا فعل كل ما بوسعنا لحل الموقف سلميًا”.

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