الحكومة السورية تقرر دعم تربية الدواجن في الأرياف

قررت الحكومة السورية، دعم تربية الدواجن بالأرياف، من خلال توزع دجاجات بيّاضة وعلف مجاني للأسر بالمناطق الريفية، في خطوة قال مسؤول بوزارة الزراعة، الثلاثاء، إن هدفها دعم أصحاب المزارع بالمناطق المتضررة جراء النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خصص مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الأحد مبلغ مليار ليرة سورية (2,3 مليون دولار أميركي) لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية تشمل 15 دجاجة بياضة مع 50 كيلوغرامًا من العلف، بهدف ”تشجيع تربية الدواجن المنزلية وتمكين الأسر الريفية اقتصاديًا“.

وذكر رئيس دائرة الزراعة في الغوطة الشرقية قرب دمشق محمد محي الدين، أن ”المستفيدين من القرار هم بشكل رئيسي ”أصحاب المزارع في المناطق المتضررة، وعادة ما توجد المزارع في المناطق الريفية، وأن مصدر الدجاج والعلف محلي“.

وتحاول وزارة الزراعة وفق محي الدين ”استنهاض الفلاحين ومساعدتهم على إعادة إصلاح أراضيهم وتقديم المساعدات المتمثلة بتقديم منح دجاج وآلاف الشتول وتقديم شبكات ري وأطنان من العلف وأدوية ولقاحات للمواشي“.

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ووفق تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات في أيار/مايو 2018، فقد تدهور الناتج المحلي الزراعي في سوريا إلى النصف مقارنة بالعام 2010، كما تراجع كل من الناتج النباتي والحيواني بنسب متقاربة 49% و51% تباعًا.

ووفق التقرير ذاته، تراجع خلال سنوات النزاع ”عدد قطعان الثروة الحيوانية نتيجة قتل الحيوانات أثناء الأعمال القتالية وتهريب الأغنام والأبقار والماعز إلى دول الجوار وذبح العديد منها نظرًا لعدم التمكن من توفير الأعلاف خصوصًا في المناطق المحاصرة والساخنة“.

وارتفعت تكاليف تربية الحيوانات خلال سنوات النزاع، بحسب التقرير، ”نتيجة اضطرار المربين إلى التنقل المستمر بحثًا عن المراعي وهربًا من الصراع“ في المناطق التي ”كانت تتميز بتربية المواشي، كدير الزور والرقة والحسكة ودرعا وريفي حماة وحمص في وسط البلاد“.