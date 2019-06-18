صحيفة توضح أهمية التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والأردن

قالت صحيفة خليجية، إن تسمية التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والأردن الذي سيبدأ خلال أيام، تعكس طبيعة علاقات دولة الإمارات مع الدول الشقيقة القائمة على " ثوابت قوية" أساسها الاحترام والتعاون المتبادل، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز جميع عوامل الأمن والاستقرار للدول والشعوب.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - إلى أن التمرين المشترك بين الدولتين الشقيقتين يستند في جانبه الأول من الأهمية، إلى قناعة تامة بأن التحديات واحدة، ومنظومة الأمن القومي العربي واحدة، ولن يسمح لأي طرف بالتعدي على السلم العربي والخليجي، وستتم حمايته وردع كل من تسول له نفسه المساس به.

وأضافت أنه في جانب آخر، تكمن أهمية التمرين، في عامل التوقيت المرتبط بحجم التوتر الذي تشهده المنطقة حالياً، بسبب ممارسات إرهابية، وتدخلات في شؤون دول المنطقة، وتهديد منظومة الأمن والسلم الدوليين، ما يحتم على القوى العسكرية الوطنية البقاء على أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن المصالح الوطنية والقومية.

وأوضحت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن التمرين يكتسب، أهمية من جانب تبادل الخبرات العسكرية بين الدول الشقيقة، وتحديداً إدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتوحيد الإجراءات بين القوات المشاركة، خاصة أن للبلدين مسيرة مميزة من التعاون العسكري لصد المؤامرات الهادفة لزعزعة الاستقرار العربي والعالمي.