إيران تتخوف من هجوم إلكتروني ضد برنامجها النووي

أبدى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، يوم الثلاثاء، مخاوفه من هجوم أمريكي إسرائيلي يستهدف البرنامج النووي الإيراني، على غرار ما حدث في عام 2007، باستخدام برامج إلكترونية .

وأرجع مخاوفه إلى النمو المتسارع لما أسماها "التهديدات الجديدة والهجينة" .

وقال شمخاني في كلمة له بالمؤتمر الدولي العاشر لقضايا الأمن المنعقد في مدينة ”أوفا“ الروسية، أن السياسات الأمريكية الجديدة تستهدف الهوية والسيادة الوطنية للدول، والعالم اليوم يواجه الظاهرة الترامبية، على حد وصفه.

وأضاف شمخاني أن ”التهديدات الأمنية تغيرت في الوقت الراهن من حيث الطبيعة والشكل والأسلوب، وللأسف هناك نمو سريع للتهديدات الجديدة والهجينة في العالم“.

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وأوضح أن ”تهديدات أمنية جديدة تخطت الحدود البرية والجوية والبحرية، إذ يمكن لفيروس البرمجيات اليوم القيام بمهمة الأسلحة النووية“.

وأشار إلى ما وصفها بـ ”الجهود الأمريكية وإسرائيل، لاستخدام فيروس ستكسنت لإلحاق الأذى بالمنشآت النووية الإيرانية“، قائلًا إن ”الصمت أو الاستجابة الضعيفة من العالم لهذا الإرهاب الإلكتروني دفع الولايات المتحدة إلى امتلاك الجرأة لشن هجوم إلكتروني على محطات الطاقة في فنزويلا“.

واستخدم فيروس ”ستكسنت“ لمهاجمة برنامج إيران النووي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وألحق أضرارًا كبيرة به.