أبدى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، يوم الثلاثاء، مخاوفه من هجوم أمريكي إسرائيلي يستهدف البرنامج النووي الإيراني، على غرار ما حدث في عام 2007، باستخدام برامج إلكترونية .
وأرجع مخاوفه إلى النمو المتسارع لما أسماها "التهديدات الجديدة والهجينة" .
وقال شمخاني في كلمة له بالمؤتمر الدولي العاشر لقضايا الأمن المنعقد في مدينة ”أوفا“ الروسية، أن السياسات الأمريكية الجديدة تستهدف الهوية والسيادة الوطنية للدول، والعالم اليوم يواجه الظاهرة الترامبية، على حد وصفه.
وأضاف شمخاني أن ”التهديدات الأمنية تغيرت في الوقت الراهن من حيث الطبيعة والشكل والأسلوب، وللأسف هناك نمو سريع للتهديدات الجديدة والهجينة في العالم“.
وأوضح أن ”تهديدات أمنية جديدة تخطت الحدود البرية والجوية والبحرية، إذ يمكن لفيروس البرمجيات اليوم القيام بمهمة الأسلحة النووية“.
وأشار إلى ما وصفها بـ ”الجهود الأمريكية وإسرائيل، لاستخدام فيروس ستكسنت لإلحاق الأذى بالمنشآت النووية الإيرانية“، قائلًا إن ”الصمت أو الاستجابة الضعيفة من العالم لهذا الإرهاب الإلكتروني دفع الولايات المتحدة إلى امتلاك الجرأة لشن هجوم إلكتروني على محطات الطاقة في فنزويلا“.
واستخدم فيروس ”ستكسنت“ لمهاجمة برنامج إيران النووي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وألحق أضرارًا كبيرة به.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتخوف من هجوم إلكتروني ضد برنامجها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.