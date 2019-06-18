نائب العسكري السوداني: الإدارة الأهلية فوضت المجلس بتشكيل حكومة كفاءات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأهلية فوضت المجلس العسكري بتشكيل حكومة كفاءات.

وقال حميدتي في تصريحات - رصدها" الخليج 365"كل من فوّض المجلس العسكري هو في موقع مسؤولية للخروج من الأزمة".

وبين أن "الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة الحساسة".

وتابع" نريد حكومة سريعة بكل مكونات الشعب السوداني للمضي بانتخابات حرة ونزيهة".

ومضى "نريد حلا سودانيا - سودانيا والبلاد لا تتحمل تأخيرا للحل بعد الآن".

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وأضاف" على الأحزاب العريقة تحمل المسؤولية وتبدية مصلحة الوطن على المصالح الضيقة".

وشدد انه "يجب إعادة السلطة للإدارة الأهلية بعد تنظيمها".

وقال" سوف نجلس ونحاور الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها للسودان والحل".

وبين "نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى برّ الأمان".

واختتم" نحن كمجلس عسكري بعيدون من السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات".