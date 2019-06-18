شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد يحتجز عنصرين أمنيين لبنانيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)
أوقف جيش نظام الأسد المتمركز عند مرتفعات جبل الشيخ على الحدود اللبنانية - السورية منذ يومين، عنصرين أمنيين لبنانيين تابعين لجهاز أمن الدولة، وذلك أثناء قيامهما برحلة تسلق وتزلج في مرتفعات جبل الشيخ المحاذية لمدينة راشيا، فوصلا إلى الحدود اللبنانية - السوريّة حيث يتموضع جيش نظام الأسد في تلك المنطقة، فتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري.
وتجري مساع حثيثة بين الجيشين اللبناني والسوري والأجهزة الأمنية اللبنانية للإفراج عنهما، حيث من المتوقع تسليمهما إلى السلطات اللبنانية خلال الساعات القليلة القادمة.
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