شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: 45 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 45 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة المعارضة للنظام، اليوم (الثلاثاء) في اشتباكات عنيفة قرب محافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحدّث مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن «اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي».

وتسببت الاشتباكات بمقتل 31 عنصراً من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام، وفق المرصد.