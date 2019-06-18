شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: 10 مليارات دولار طلبيات إيرباص ونفاوض بوينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، صالح الجاسر، أن المؤسسة وقعت اتفاقية لزيادة حجم أسطولها من طائرات Airbus من طرازات A321/A320-neo من 35 إلى 100 طائرة.

وقال الجاسر باتصال هاتفي من باريس مع "العربية" إن الاتفاقية التي وقعت على هامش معرض Paris Air Show 2019 تتضمن شراء 65 طائرة من طراز A320neo مع أحقية إضافة 35 طائرة أخرى من فئتي A321/A320-neo.

وبين أن طرازات الاتفاقية الحالية تتمثل في 320 و321 و 321 آر أكس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج تطوير هو الأكبر في تاريخ المؤسسة.

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توقيع اتفاقية شراء الخطوط السعودية لطائرات إيرباص خلال معرض باريس للطيران

وأوضح الجاسر أن الخطوط السعودية استلمت خلال السنوات الثلاث الماضية، أكثر من 80 طائرة من شركتي إيرباص وبوينغ، مع خروج نحو 40 طائرة بنفس الفترة ما يقلص معدل عمر الأسطول إلى 5 سنوات.

وتوقع الجاسر أن تعلن الخطوط السعودية نتائج مفاوضاتها مع كل من إيرباص وبوينغ و"نتائج المفاضلة" خلال الأشهر القليلة المقبلة لإبرام صفقة جديدة، تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن، موضحاً أن الإعلان عن هذه الصفقة سيكون قبل نهاية العام الحالي.

وتتنافس إيرباص وبوينغ على طلبات شراء طائرات عريضة البدن بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار في معرض باريس للطيران.

شراء الخطوط السعودية لطائرات إيرباص خلال معرض باريس للطيران