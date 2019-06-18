أكد رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ خلال استقباله وفدا فلسطينيا اننا "شعب واحد، وفكرنا وقلبنا وشعورنا مع أهلنا في غزة، ونحن نبني سياستنا على هذه القضية، ومقتنعون تماما أنه لحظة انهيارها لا سمح الله فكلنا سننهار، لذلك فنحن نجدد دعمنا ووقوفنا إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​، وحاضرون بكل إمكانياتنا لدعم هذا الشعب ومساندته ليحافظ على صموده في وجه هذا الكيان الغاصب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: حاضرون بكل إمكانياتنا لدعم الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.