المطران بولس عبد الساتر استقبل المهنئين في مطرانية بيروت للموارنة

تقبّل المطران ​بولس عبد الساتر​ المنتخب من قبل المجمع الماروني المقدّس رئيسًا لأساقفة ​بيروت​، التهاني في صالون مطرانيّة بيروت المارونيّة في الأشرفيّة، يحيط به راعي الأبرشيّة المطران ​بولس مطر​ والنائب العام المونسنيور ​جوزف مرهج​ والنواب الأسقفيّون ومجلس الكهنة، ووالديه وأشقاؤه وأفراد من العائلة، من شخصيات روحيّة وسياسيّة ووزراء ونواب حاليون وسابقون وكهنة ورهبان وراهبات ووفود راعويّة وهيئات روحيّة وقضائيّة وإجتماعيّة وأكاديميّة وتربويّة وأهليّة.

ويستمر المطران عبد الساتر بتقبل التهاني في صالون المطرانيّة بعد ظهر اليوم، من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء ويوم غد من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر وحتى الساعة الثانيّة عشرة والنصف ظهرًا ومن الساعة الرابعة بعد الظهر وحتّى الساعة السابعة مساءً.