مصادر لـ"NBN": لا تعيينات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

أفادت مصادر حكومية لـ"NBN" بانه "يجري وضع جدول اعمال جلسة ​مجلس الوزراء​ التي تنعقد بعد غد الخميس من دون تحديد مكانها بعد بين ​بعبدا​ والسراي ولا تعيينات على جدول أعمالها والبحث حاليا يتركز على تعيين واحد او اثنين وهو مدعي عام التمييز والمرجح ​غسان عويدات​ مع إمكانية تمرير النواب الأربعة لحاكم ​مصرف لبنان​ مع تغيير فقط بالمقعد الدرزي ولكن ليس هذا الاسبوع".

وفي معلومات قناة "LBC" انه "سيتم التمديد لثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان مع تعيين فادي فليحان في الموقع الدرزي. أما رئاسة مجلس الإنماء والإعمار قد تبقى لنبيل الجسر فيما نديم المنلا باق الى جانب الحريري في السرايا .