وصول المفوض الروسي الخاص الى سوريا الى بيروت

وصل المفوض الروسي الخاص الى سوريا ألكسندر لافرنتيف إلى مطار بيروت قادما من العراق يرافقه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على رأس وفد دبلوماسي في زيارة رسمية الى لبنان يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.
وتوجه الوفد الروسي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان يستكمل لقاءاته غدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
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