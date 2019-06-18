اعتصام لذوي الاحتياجات الخاصة أمام مركز شرطة بلدية الميناء

نفذ ​ذوو الاحتياجات الخاصة​ اعتصاما امام مركز شرطة ​بلدية الميناء​، احتجاجا على عدم السماح لهم بوضع اكشاك على كورنيش الميناء، ونصب المعتصمون خيمة في المكان مطالبين بتحقيق مطالبهم الانسانية. وانضم الى المعتصمين النائب السابق ​مصباح الاحدب​، مطالبا رئيس بلدية الميناء ​عبد القادر علم الدين​ بتطبيق قرار وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ بتوظيفهم في البلدية، مؤكدا ان "خيمة الاعتصام باقية حتى تنفيذ المطالب ضمن الطرق القانونية والسلمية".

أضاف: "عندما قمت بمراجعة رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين قال لي بأن قرار الوزيرة الحسن غير نهائي وهو مجرد موافقة مبدئية، فقمت بمراجعة الوزيرة الحسن، فأكدت لي أنه قرار نهائي، ليصف فيما بعد علم الدين القرار بأنه غير قانوني، ويدعي ان التوظيف لا يتم الا عبر ​مجلس الخدمة المدنية​. وعندما راجعنا القانون تبين لنا وجوب اختيار 2,5 بالمئة من الموظفين في المؤسسات اللبنانية من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع الأحدب: "مطلب هؤلاء الاشخاص محق ومن واجبنا ان نقف الى جانبهم والخيمة باقية حتى تحقيق مطالبهم. ونأمل من المعنيين في البلدية عدم اتخاذ اي قرار بإزالة الخيمة بالقوة او بأي طريقة اخرى كما فعلوا في المرة السابقة، لأننا سنعمد من جديد الى تركيب خيمة اخرى. ونتمنى ان يتجاوب الرئيس علم الدين معنا ومع مطالب هذ الفئة من ابناء الميناء، ونؤكد اخيرا ان هذا المطلب هو مطلب انساني".

وتحدث احد المعتصمين ​محمد ياسين​ وقال: "نحن اصحاب حق ولن نقبل ان تزال هذه الخيمة ونطلب من المسؤولين في الدولة النظر بأوضاعنا والضغط على علم الدين من اجل توظيفنا لنتمكن من العيش بكرامة مع عوائلنا".