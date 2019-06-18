صافي: القوى السياسية مارست الضغط لوقف الاضراب في الجامعة اللبنانية

اشار مدير كلية الإعلام الفرع الثاني في ​الجامعة اللبنانية​ ​هاني صافي​ إلى ان "كافة القوى السياسية ضغطت لوقف الاضراب في الجامعة اللبنانية"، مؤكدا ان "الضغط مورس على كل اعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة ​الاساتذة​ وهذا الأمر استفز الاساتذة".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح صافي أن "الاعضاء الذين استقالوا من الرابطة تراجعوا اليوم عن استقالاتهم وهناك اجتماع للهيئة التنفيذية اليوم للنقاش"، معتبرا ان "الجامعة اللبنانية اليوم تعيش في خطر وجودي".