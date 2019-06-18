واصف عواضة: الوضع الصحافي ازداد سوءًا بعد الثورات العربية

رأى عضومجلس ​نقابة المحررين​ ال​صحافيين​ في ​لبنان​ ​واصف عواضة​ خلال عقد الإتحاد الدولي للصحافيين مؤتمره الثلاثين في العاصمة التونسية ان "الوضع الصحافي ازداد سوءًا بعد ​الثورات العربية​، فبعض الإنظمة ازداد تطرفًا تجاه الحريات الصحافية،والبعض الآخر سادته الفوضى"، مشيراً إلى أن "هناك معادلة بسيطة، الحرية الصحافية تتطلب صحافيين أحرارًا،والصحافي الحر يجب ان يكون مكتفيا اقتصاديا، فالصحافي الجائع ليس حرًا ولذلك مطلوب تشريعات تحمي الصحافيين أمنيا ومعيشيا كشرط لضمان حرية الصحافة".

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