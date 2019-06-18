كريدية اثنى على موضوعية الحاج حسن في مقاربته لملف اوجيرو

اثنى مدير عام هيئة ​اوجيرو​ ​عماد كريدية​ على إيجابية وموضوعية وشفافية رئيس ​لجنة الاتصالات​ النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​ في مقاربته لملف هيئة "​أوجيرو​"خلال مؤتمره الصحافي، وأعد ​لجنة الإعلام والإتصالات​ رئيساً وأعضاء بالرد على كل إستيضاحاتهم".

اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كلي ثقة أنهم سينصفون "أوجيرو" وجميع العاملين فيها بالحق، إلى مزيد من التعاون لأجل الوطن".