كريدية اثنى على موضوعية الحاج حسن في مقاربته لملف اوجيرو

اثنى مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية على إيجابية وموضوعية وشفافية رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن في مقاربته لملف هيئة "أوجيرو"خلال مؤتمره الصحافي، وأعد لجنة الإعلام والإتصالات رئيساً وأعضاء بالرد على كل إستيضاحاتهم".
اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كلي ثقة أنهم سينصفون "أوجيرو" وجميع العاملين فيها بالحق، إلى مزيد من التعاون لأجل الوطن".
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